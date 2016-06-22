МВФ вважає долар переоціненим на 10-20%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив сьогодні свій прогноз щодо американської економіки, йдеться в доповіді фонду. В цілому, за словами голови фонду Крістін Лагард, вона зараз знаходиться в хорошій формі» та економічне зростання найближчим часом буде поступово прискорюватися. У той же час, відзначає МВФ, нині існує чимало загроз стабільному розвитку країни, одна з яких — переоцінений долар.

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Штати володіють досить великим дефіцитом платіжного балансу (current-accout deficit). Минулого тижня статистичне управління Мінторгу США оприлюднило попередні дані щодо дефіциту за перший квартал 2016 року: $124,7 млрд проти $113,4 млрд в попередньому кварталі. Відповідно, дефіцит зріс з 2,5 до 2,7% ВВП.

За прогнозами МВФ, до 2020 року дефіцит зросте ще більше — до 4% від ВВП, або навіть вище. Це означає, що долар США вже зараз переоцінений приблизно на 10-20%, стверджують експерти фонду, передає РБК.

В цілому ж ВВП США в 2016 році, за прогнозами МВФ, зросте на 2,2%. Це нижче за попередні очікування фонду на рівні 2,4% (опубліковані в контексті доповіді «Прогнози щодо світової економіки» в середині квітня). Прогноз на 2017 рік залишився незмінним — 2,5% зростання.

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Незважаючи на те, що за минулий рік в американській економіці з'явилося майже 2,5 млн нових робочих місць, перед Штатами, заявила сьогодні у своєму виступі Лагард, стоїть зараз, як мінімум, чотири серйозні виклики, кожен з яких так чи інакше пов'язаний з ринком праці. Це скорочення економічно активного населення, падіння продуктивності праці, зростаюча нерівність у розподілі доходів і велика частка населення за межею бідності. Офіційно частка американців за межею бідності становить майже 15%.

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Експерти МВФ впевнені, що для економіки США високий рівень бідності є серйозною проблемою, і пропонують негайно боротися з цим, для початку, збільшенням соціальних видатків держави. Наприклад, підвищенням мінімального рівня оплати праці та введенням оплачуваної декретної відпустки для жінок.

Рівень мінімальної заробітної плати варіюється від штату до штату, але в більшості регіонів США він дорівнює загальнофедеральному цільовому орієнтиру Мінпраці на рівні $7,25 на годину. Цей показник не змінювався з липня 2009 року. Найвищий МРОТ (на рівні $10,5 год) зафіксовано в столиці США Вашингтоні, більше того, вже прийнятий закон, за яким його підвищать до $11,5 наступного року. Найнижчий рівень мінімальної зарплати спостерігається в штатах Вайомінг і Джорджія — лише $5,15 в годину.

У підсумку МВФ вітає політику американського Федрезерву щодо поступового, максимально обережного підвищення базової процентної ставки. «На даному етапі очевидно, що стратегія поступового руху ставки вгору є правильною», — вважають у фонді.