Країни ОПЕК вперше за 18 років стикнулися з дефіцитом сукупного бюджету

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на оприлюднені організацією статистичні дані, передає РБК.

Згідно із звітом, члени ОПЕК за минулий рік показали сукупний дефіцит бюджету в розмірі $99,6 млрд, у порівнянні з профіцитом $238,1 млрд в 2014 році.

В останній раз члени ОПЕК мали сукупний дефіцит бюджету в кризу 1998 року, коли ціни на нафту впали приблизно до $10 за барель. У наступні десятиліття ціни росли, за винятком короткострокового зниження під час кризи в 2008 році, і до середини 2014 року досягали $115 за барель.

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В даний час через надлишок нафтових запасів нафта торгується на рівні приблизно $50 за барель. Як результат, доходи країн ОПЕК від нафтового експорту впали торік на 45,8% ($518,2 млрд) порівняно з 2014 роком. Нафтові доходи минулого року були найнижчими з 2005 року, йдеться в статистиці.

Найбільше від падіння цін на нафту постраждала Венесуела, відзначає видання. За даними Світового банку, обмежена в грошах країна відчуває дефіцит продуктів харчування і ліків, дефіцит бюджету країни еквівалентний приблизно 20% ВВП країни.

Відповідно до звіту картелю, сукупний дохід країн ОПЕК від експорту нафти скоротився до мінімального за 2005 рік. За минулий рік 13 країн змогли заробити на поставках $518,216 млрд проти $956,164 млрд роком раніше. Найзначнішим в абсолютних цифрах виявилося падіння виручки найбільших учасників ОПЕК – Саудівської Аравії (з $284,4 млрд до $157,9 млрд), Кувейту (з $97,5 млрд до $48,7 млрд) і ОАЕ (з $97,2 млрд до $52,4 млрд).