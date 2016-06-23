Фунт продовжує зростати, сподіваючись на збереження Великобританії у складі ЄС

Курс британського фунта стерлінгів у четвер, як і раніше, демонструє зростання, оскільки більшість інвесторів робить ставку на те, що за підсумками референдуму Великобританія залишиться в складі Євросоюзу, свідчать дані торгів.

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Станом на 08.09 курс фунта стерлінгів до долара піднімався до 1,4796 долара з 1,4706 долара за фунт на попередньому закритті. Курс євро до долара зростав до 1,1340 долара з 1,1297 долара за євро на торгах днем раніше.

Курс долара до ієни піднімався до 104,64 ієни з 104,41 ієни за долар на попередньому закритті. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) опускався на 0,05%, до 9352 пункту, повідомляє Прайм.

У четвер відбудеться головна подія цього тижня - референдум, на якому буде вирішуватися питання, чи залишиться Великобританія в ЄС, чи вийде з нього (Brexit). Останні опитування показують, що розрив між прихильниками і противниками Brexit мінімальний, проте інвестори сподіваються, що країна все-таки збереже своє членство в ЄС.