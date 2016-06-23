У Росії підрахували, що відтік капіталу цього року становитиме $25 мільярдів

Чистий відтік капіталу з Росії в 2016 році складе близько 25 мільярдів доларів, заявив журналістам глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, передає РІА "Новости".

"Я згоден з тим, що говорила глава Банку Росії, що, можливо, відтік капіталу скоротиться до 25 мільярдів доларів. Це дуже близько нашим очікуванням", — сказав він журналістам.

Читайте також"Нафтова заначка" Росії порожніє: наявних резервів вистачить лише на два-три рокиБанк Росії в минулу п'ятницю поліпшив прогноз щодо відтоку капіталу з РФ на 2017 рік до 25 мільярдів з 47 мільярдів доларів, на 2018 рік – до 29 мільярдів з 52 мільярдів доларів.

Офіційний прогноз МЕР по відтоку капіталу поки що становить 40 мільярдів доларів. Мінекономрозвитку традиційно переглядає макропрогноз на поточний рік у вересні.