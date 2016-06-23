Україна очікує засідання Ради директорів МВФ у першій половині липня - джерело

Україна очікує, що Рада директорів ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду - вже у першій половині липня проведе засідання щодо другого перегляду програми реформ, затвердить Меморандум про виконання програми та ухвалить план подальших дій. Про це УНІАН повідомило джерело в уряді, близьке до ходу переговорів.

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«Дату засідання Ради ще не затверджено, але ми очікуємо, що це буде перша половина липня», - повідомило джерело. Співрозмовник агентства також підкреслив, що Меморандум про виконання програми дійсно сформований, узгоджений з усіх ключових питань і не містить спірних норм, які могли б стати перешкодою для його підписання.

«У нас немає зараз спірних моментів. Є завдання, які ми маємо виконати, а це і прийняття законопроектів щодо реформи ДФС (Державної фіскальної службі - УНІАН), і запуск електронного декларування», - сказало джерело.

Співрозмовник агентства зазначив, що положень про обов'язкове підвищення пенсійного віку або про обсяг докапіталізації банків у тексті Меморандуму, підготовленому до липневого засідання Ради директорів МВФ, немає. Разом з тим, модель пенсійної реформи - це один з пунктів подальшої роботи з Фондом. «Ми говоримо про те, що в подальшому ми спільно з МВФ виробимо модель пенсійної системи і, відповідно, пенсійної реформи», - повідомило джерело.

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Разом з тим, співрозмовник агентства підкреслив, що сума потенційно можливого траншу, який буде виділений Києву після засідання Ради директорів Фонду, є предметом обговорення. «Але рішення в будь-якому разі прийме Рада директорів. Ми розраховуємо, що це буде, як і планували, 1,7 млрд дол. Проте нам зараз важлива саме не сума траншу, а сам факт проведення засідання по Україні та продовження співпраці з нашою країною. Якщо з якихось причин ми вийдемо з цієї унікальної програми співпраці, це буде вкрай негативний сценарій. Нинішній рік критично важливий для проведення реформ і виконання програми МВФ», - запевнив співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки у березні 2015 року.

Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., - 4 серпня 2015 року. На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне Меморандум, який обумовлює подальші зобов'язання сторін, поки не підписано.