Обігнала Китай: Індія вийшла на перше місце за темпами зростання ВВП

Найбільш швидкозростаючою великою економікою в світі є Індія. Зростання ВВП на 7,9% в першому кварталі 2016 року дозволило Індії випередити Китай, ВВП якого за аналогічний період збільшився на 6,7%, йдеться в дослідженні World Economic Forum.

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Уповільнення зростання китайської економіки пов'язане з низкою факторів: падінням обсягів експорту, великим державним боргом, уповільненням зростання інвестицій. Це вплинуло на світову економіку, і, за оцінками МВФ, спровокувало зниження темпів зростання в азіатському регіоні. Тим не менш, існує надія, що перехід від розвитку інфраструктури та інвестицій до зростання споживання та розвитку ринку послуг забезпечить стабільність китайської економіки.

Незважаючи на зниження темпів зростання ВВП Китаю, вони залишаються об'єктом заздрості для багатьох розвинених економік Заходу. Зокрема, за даними Євростату, в ЄС цей показник у 2015 році досяг позначки в 1,9%.

Зростання індійської економіки багато в чому зумовлене розвитком сільськогосподарського сектору. Країна, яка раніше залежна від імпорту, перетворилася на експортера продуктів харчування. Підвищення рівня і якості життя принесли демографічні дивіденди: найближчим часом Індія стане країною з найбільшою і наймолодшою робочою силою у світі, передає ZN.UA.

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У даний час Індія є домом відомих фармацевтичних компаній і виробників сталі для космічної техніки. В країні зростають обсяги особистого споживання та експорту.

Тим не менш, в Індії зберігаються серйозні структурні соціально-економічні проблеми: нерівномірний розвиток інфраструктури та людського капіталу, гостра соціальна нерівність і бідність. Дані державної статистики щодо зростання ВВП також піддаються критиці через недосконалу методику розрахунку.

Тим часом, видання Newsweek писало, що Індія відбирає у Китаю потік прямих інвестицій. У світі річне зростання прямих інвестицій з нуля становить 9%. Але в Китаї минулого року вони, навпаки, скоротилися на 23%. Всього за рік іноземні компанії вклали в країну 75 мільярдів доларів. Для порівняння, на початку 2000-х років Китай отримав 120 мільярдів прямих інвестицій.