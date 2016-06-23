G7 підготувала заяву на випадок виходу Британії з ЄС: оголосить про заходи для заспокоєння ринків

Фінансові лідери «великої сімки» випустять заяву, в якій оголосять про готовність прийняти всі необхідні заходи для того, щоб заспокоїти ринки, якщо Британія проголосує за вихід з Євросоюзу, повідомили Reuters урядові джерела, знайомі з ситуацією.

За їх даними, в даний час йдуть переговори про зміст цієї заяви. Вона підтвердить згоду серед країн G7, що «надмірна волатильність і безладні рухи валют небажані», зазначив один зі співрозмовників видання.

Як пише Reuters з посиланням на джерела, окрему заяву може випустити і японський міністр фінансів Таро Асо для уникнення надмірного зростання ієни в разі Brexit.

Раніше в четвер, о 9:00, у Великобританії почався референдум з питання виходу країни з Євросоюзу.

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Опитування, що проводилися на стадії підготовки до голосування, свідчили про приблизно однакову кількість прихильників і противників виходу. Останнє опитування з цього питання компанії YouGov, опубліковане The Times в четвер, однак, показало невелику перевагу противників Brexit, передає РБК.

За час, що передував референдуму, висловлювалися думки про негативні наслідки виходу Великобританії з ЄС. Британський міністр фінансів Джордж Осборн попереджав про те, що за умов перемоги прихильників Brexit кабміну доведеться знайти 30 млрд ($42,9 млрд) за чотири роки.

Економісти також говорили про вплив виходу з ЄС на фунт. Зокрема, опитані Bloomberg економісти прогнозували в цьому випадку падіння фунта до 30-річного мінімуму — нижче позначки в $1,35. Мільярдер Джордж Сорос між тим заявив 21 червня, що фунт у разі виходу Британії з ЄС може зрівнятися з євро.