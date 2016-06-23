У Нацбанку пояснили, чому зростання ВВП виявилося гіршим за їхні прогнозів

Зростання ВВП у першому кварталі на 0,1% у річному вимірі виявилося нижчими за прогнози Національного банку на цей період у 0,8%, йдеться в коментарі регулятора.

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Згідно з повідомленням, зростання ВВП у першому кварталі 2016 стримували переважно тимчасові чинники. На тлі транзитних обмежень Російської Федерації, що діяли в січні-лютому, в цей період спостерігалося погіршення ділових очікувань. Внаслідок несприятливих погодних умов, у січні, призупинилися будівельні роботи, а також були обмежені транспортні перевезення.

«У першій половині кварталу все ще зберігалися спадні тенденції на світових сировинних ринках. Хоча вже в другій половині кварталу економічне середовище істотно поліпшилося, як і ділові очікування, однак попередні негативні процеси вплинули на результат всього кварталу», - йдеться в повідомленні.

При цьому регулятор зазначає, що закладав у прогнозі на перший квартал вплив тимчасових негативних факторів, а відхилення від прогнозу пояснює падінням сектору послуг, щодо яких відсутня публікація даних з високою частотою. Зокрема, валова додана вартість у фінансовій і страховій діяльності впала на 32%.

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Основними драйверами зростання ВВП в річному вимірі в розрізі категорій використання залишалися інвестиції і чистий експорт.

За оцінками Національного банку, позитивна зміна зовнішніх умов з кінця I кварталу, зокрема, розблокування транзиту та зростання цін на світових сировинних ринках, повернула економіку на траєкторію відновлення. Це підтверджується як істотним поліпшенням ділових очікувань, так і фактичними даними з випуску в базових галузях економіки в квітні-травні 2016 року.

«Відповідно, прогноз НБУ щодо зростання реального ВВП на 1,1% у 2016 році залишається актуальним», - наголосив регулятор.

Як повідомляв УНІАН, валовий внутрішній продукт України в першому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, четвертим кварталом 2015 року, з урахуванням сезонного фактора, без урахування окупованого Криму та частини зони проведення АТО, знизився на 0,7%.

У річному вираженні, порівняно з першим кварталом 2015 року, ВВП України в першому кварталі 2016 року зріс на 0,1%.