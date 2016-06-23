Данилюк розповів, коли Україна і МВФ підпишуть оновлений меморандум про співпрацю

Україна і Міжнародний валютний фонд підпишуть оновлений Меморандум про співробітництво перед засіданням ради директорів Фонду про виділення нашій країні третього траншу, яке відбудеться в середині липня.

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Про це повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Данилюк на Форумі з енергоефективності в Києві.

“Ще не підписали. Перед засіданням Ради (директорів МВФ - УНІАН) буде підписано Меморандум", - відповів він на запитання журналістів про терміни підписання документа.

При цьому Данилюк наголосив, що жодних принципових змін оновлений Меморандум не передбачатиме, а розбіжностей у співробітництві між Україною і МВФ немає.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Україна очікує отримати від ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду у 2016 році сумарно 1,7 млрд дол.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки у березні 2015 року.

Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., - 4 серпня 2015 року. На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне меморандум, який обумовлює подальші зобов'язання сторін, поки не підписано.

Як очікується, засідання Ради директорів МВФ щодо України відбудеться у липні. При цьому розмір траншу є предметом обговорення учасників засідання Ради директорів.