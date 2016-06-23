Лагард прокоментувала заяву Путіна про зростання економіки РФ: у МВФ прогноз негативний

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард не бачить перспектив економічного зростання в Росії. Про це вона заявила на прес-конференції 22 червня, передає DW.

Лагард попросили прокоментувати заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що російська економіка почне зростати вже в 2016 році, яку він зробив, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Читайте такожРосія попросила відстрочку в суді Лондона щодо "кредиту Януковича""У нас немає позитивного прогнозу по російській економіці. Ми як і раніше вважаємо, що російська економіка продовжить стискатися. Менше, ніж в 2015 році, але тим не менш", - сказала Лагард.

У той же час старший економіст Світового банку по Росії Сергій Улатов вважає, що, починаючи з 2016 року, економіка Росії піде у рост, який продовжиться в 2017 і 2018 роках. Що, за його словами, ніяк не позначиться на зниженні рівня бідності. "Велика кількість домогосподарств залишатимуться бідними, будуть знаходитися нижче межі прожиткового мінімуму, що також викликає питання про те, який економічний ріст повинен бути в довгостроковій перспективі", - заявив Улатов.

За оцінкою економіста Світового банку, загальна кількість бідних в Росії складає 19 млн осіб і продовжує зростати.