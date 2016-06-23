Нацбанк здешевив кредити для економіки: знизив облікову ставку до 16,5%

Правління Національного банку України ухвалило рішення з 24 червня знизити облікову ставку на 1,5 п. п. - до 16,5% із 18% річних. При цьому регулятор ухвалив рішення про зниження облікової ставки третій місяць поспіль - після зниження до 18% річних із 27 травня і до 19% річних із 22 квітня.

«Правління Національного банку України прийняло рішення з 24 червня знизити облікову ставку до 16,5% річних», - повідомила голова НБУ Валерія Гонтарєва на брифінгу. За її словами, Національний банк продовжить пом'якшення монетарної політики для підтримки відновлення економічної активності, якщо це не буде суперечити досягненню цілей по інфляції.

Рішення регулятора відповідає очікуванням учасників ринку, які прогнозували подальше пом'якшення монетарної політики. «За останні три місяці Національний банк уже третій раз заявив про готовність знизити облікову ставку. Ми очікуємо, що вона опуститься ще на 1 п.п. до 17%. Також ми очікуємо зниження на 1 п. п. ставок за власними операціями», - прокоментувала напередодні рішення НБУ виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

Довідка УНІАН. Максимальне історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року, після чого регулятор знизив облікову ставку до 27%, а з 25 вересня – до 22% річних і анонсував її подальше зниження за умови збереження спокійної ситуації на ринку.

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