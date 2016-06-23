Збиток Фонду гарантування вкладів за рік зріс у 70 разів

Збиток Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підсумками 2015 року становив 66,639 млрд грн, що в 70 разів більше збитку за підсумками 2014 року у розмірі 951,251 млн грн, йдеться у звітності на сайті Фонду.

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Фонд нагадав, що в 2015 році здійснював виплату відшкодувань вкладникам банків, які були ліквідовані в попередні роки і протягом 2015 року. Загальна сума, яка була виплачена за рахунок коштів Фонду протягом 2015 року, становила 22,7 млрд грн, загальна сума виплат гарантованої суми відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків за рахунок цільової позики Фонду в 2015 році склав 26,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України розраховує, що в 2016 році Фонд гарантування не потребуватиме додаткових коштів від держави і забезпечить виплати вкладникам за рахунок наявних засобів, а також за рахунок продажу активів неплатоспроможних банків. Зокрема, у 2016 році фонд планує виручити від продажу активів банків-банкрутів 7-8 млрд грн.