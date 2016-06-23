Гонтарева очікує, що МВФ у липні виділить Україні лише $1 мільярд

Рада директорів Міжнародного валютного фонду, на якій може бути ухвалено рішення про виділення Україні наступного траншу кредиту Фонду, відбудеться в липні, обсяг очікуваного траншу становитиме 1 млрд дол.

Про це повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева на брифінгу.

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«Рада директорів відбудеться в липні. Якого числа, я сказати не можу. Тому що дату не оголошено. Транш, який ми очікуємо отримати, найближчий, - розміром 1 млрд дол.», - сказала вона.

Також голова НБУ зазначила, що підписання оновленого меморандуму з МВФ має відбутися найближчим часом.

За її словами, продовження співпраці з МВФ є ключовим чинником для досягнення цінової стабільності в Україні в середньостроковій перспективі, тому важливо, щоб уряд продовжував невідкладні реформи, а Верховна Рада їх підтримувала.

Сьогодні, 23 червня, міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що Україна і Міжнародний валютний фонд підпишуть оновлений меморандум про співробітництво перед засіданням ради директорів Фонду щодо виділення нашій країні третього траншу, яке відбудеться в середині липня.

За його словами, жодних принципових змін оновлений меморандум передбачати не буде, а розбіжності у співпраці між Україною і МВФ відсутні.

За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, Україна очікує отримати від Міжнародного валютного фонду в 2016 році сумарно 1,7 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Україна очікує отримати від ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду у 2016 році сумарно 1,7 млрд дол.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки у березні 2015 року.

Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., - 4 серпня 2015 року. На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне меморандум, який обумовлює подальші зобов'язання сторін, поки не підписано.

Як очікується, засідання Ради директорів МВФ щодо України відбудеться у липні. При цьому розмір траншу є предметом обговорення учасників засідання Ради директорів.

Довідка УНІАН. МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року.

Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., – 4 серпня 2015 року.

На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне меморандум, що передбачає подальші зобов'язання сторін, поки не підписаний.