У другій половині року інфляція прискориться - Нацбанк

Національний банк України очікує прискорення темпів споживчої інфляції в річному вираженні в другій половині поточного року, проте не змінює свій прогноз щодо показника інфляції за підсумками 2016 року в цілому на рівні 12% плюс/мінус 3 п. п.

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"У другій половині поточного року Національний банк очікує наближення показника інфляції в річному вираженні до цільового рівня (до 12% після 7,5% в річному вираженні за підсумками травня) за рахунок відображення в статистиці підвищення тарифів на комунальні послуги. Це вже передбачено в поточних прогнозах Національного банку і не вимагає реакції з боку монетарної політики", - повідомили в НБУ.

Як наголошується в прес-релізі регулятора, Національний банк вважає досяжні цілі щодо споживчої інфляції на рівні 12% плюс-мінус 3 п. п. на кінець 2016 року і на рівні 8% плюс-мінус 2 п. п. на кінець 2017 року.