Гонтарева назвала свою зарплату

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева підтвердила опубліковану в ЗМІ інформацію про те, що розмір її заробітної плати становить 163 тис. грн на місяць.

Про це вона повідомила в ході прес-конференції в НБУ.

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"Я підтверджую - моя зарплата 163 тисячі гривень на місяць, вона була опублікована в моїй декларації в квітні цього року. Якщо ви візьмете суму моїх заробітків за останній рік, тому що це одна графа, то ви дізнаєтеся, що я отримую лише зарплату, у мене немає ні бонусів, ні премій", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сукупний дохід голови Національного банку України Валерії Гонтаревої за підсумками 2015 року становив 26,827 млн грн, що на 2,1% більше, ніж її сукупний дохід за підсумками 2014 року.

У 2015 році сума заробітної плати Гонтаревої до оподаткування й сплати військового збору становила 1,754 млн грн, з яких було сплачено податок на доходи в розмірі 340 тис. грн і військовий збір у розмірі 26,3 тис. грн.