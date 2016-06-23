Акціонери "Неос Банку" вирішили перейменувати банк "Альтбанк"

Акціонери "Неос Банку" на позачергових зборах вирішили перейменувати його в "Альтбанк"

Згідно з протоколом зборів акціонерів на сайті банку, дане рішення було прийнято 14 червня.

"(Акціонери) вирішили змінити назву банку на ВАТ "Альтбанк", - йдеться в документі.

Читайте такожАМКУ схвалив придбання "Неос Банку" єдиним акціонером "Альфа Банку"

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України дозволив фізичним особам - громадянам України придбати контрольні пакети акцій "Неос Банку" (раніше - "Банк Кіпру", Київ).

ABH Ukraine Limited 17 квітня 2014 року закрила угоду з Bank of Cyprus Group з придбання 99,77% акцій українського "Банку Кіпру" та кредитного портфеля, виданого групою "Банку Кіпру" українським позичальникам. Банк повідомив, що загальна сума угоди склала 202,5 мільйона євро.

"Банк Кіпру" (Київ, раніше "АвтоЗАЗбанк") працює на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих фінустанов. 17 квітня 2014 року акціонери "Банку Кіпру" прийняли рішення про зміну назви фінансової установи "Неос Банк".