Нацбанк не виключає подальшого зниження облікової ставки за місяць
Голова НБУ Валерія Гонтарева зазначила, що для подальшого зниження облікової ставки потрібні передумови.
Національний банк України не виключає подальшого зниження облікової ставки за підсумками наступного засідання правління регулятора з монетарних питань через місяць, повідомила глава НБУ Валерія Гонтарева на брифінгу.
"Для цього потрібні передумови. Але ми вважаємо, що передумови будуть, оскільки наша мета по інфляції - 12%", - сказала вона, відповідаючи на питання про можливе зниження облікової ставки за підсумками наступного засідання правління НБУ з монетарних питань 28 липня.
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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 24 червня знижує облікову ставку на 1,5 в. п. - до 16,5% з 18% річних. Регулятор ухвалив рішення про зниження облікової ставки третій місяць поспіль - після зниження до 18% річних з 27 травня і до 19% річних з 22 квітня.
Рішення регулятора відповідає очікуванням учасників ринку, які прогнозували подальше пом'якшення монетарної політики.
Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року, після чого регулятор знизив облікову ставку до 27%, а з 25 вересня – до 22% річних та анонсував її подальше зниження при збереженні спокійній ситуації на ринку.
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