Нацбанк не виключає подальшого зниження облікової ставки за місяць

Національний банк України не виключає подальшого зниження облікової ставки за підсумками наступного засідання правління регулятора з монетарних питань через місяць, повідомила глава НБУ Валерія Гонтарева на брифінгу.

"Для цього потрібні передумови. Але ми вважаємо, що передумови будуть, оскільки наша мета по інфляції - 12%", - сказала вона, відповідаючи на питання про можливе зниження облікової ставки за підсумками наступного засідання правління НБУ з монетарних питань 28 липня.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 24 червня знижує облікову ставку на 1,5 в. п. - до 16,5% з 18% річних. Регулятор ухвалив рішення про зниження облікової ставки третій місяць поспіль - після зниження до 18% річних з 27 травня і до 19% річних з 22 квітня.

Рішення регулятора відповідає очікуванням учасників ринку, які прогнозували подальше пом'якшення монетарної політики.

Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року, після чого регулятор знизив облікову ставку до 27%, а з 25 вересня – до 22% річних та анонсував її подальше зниження при збереженні спокійній ситуації на ринку.

Інфляція в Україні в травні порівняно з попереднім місяцем сповільнилася до 0,1%, в річному вираженні - до 7,5%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%.