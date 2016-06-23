Держбанки завершили докапіталізацію за планом на поточний рік – глава НБУ

Державні банки України завершили поповнення капіталу в обсягах, запланованих на поточний рік, повідомила глава Національного банку України Валерія Гонтарева на брифінгу.

За її словами, докапіталізація держбанків за результатами проведеного 2015 року стрес-тестування проводиться в рамках трирічного плану, погодженого з Міністерством фінансів.

"Державні банки на сьогоднішній день весь капітал, в якому вони потребували цього року, внесли. На цей рік ми вже докапіталізували і "Ощадбанк", і "Укрексімбанк". Наскільки я знаю, "Укргазбанк" цього року не вимагав додаткового капіталу", - сказала Гонтарева.

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Раніше, 9 червня, голова НБУ Валерія Гонтарева заявляла, що за результатами діагностики 20 найбільших за обсягом активів банків, проведеної Національним банком України 2015 року, 16 фінустанов вимагали докапіталізації, при цьому 5 банків виконали трирічну програму достроково, а 2 банку було виведено з ринку через небажання або неможливості акціонерів виконати надані плани.

За її словами, в цьому році регулятор проведе діагностику ще 40 банків і, таким чином, детально проаналізує активи 60 банків, на які в сукупності припадає 97% банківського сектора.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прийняв рішення щодо докапіталізації держбанків - "Ощадбанку" на 4,96 мільярда гривень і "Укрексімбанку" на 9,32 мільярда гривень - 27 січня. З цією метою Кабмін доручив Міністерству фінансів здійснити випуск десятирічні ОВДП з відсотковою ставкою 6% на суму докапіталізації.