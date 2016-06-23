Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 24,88 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 24 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2488,2929 (23 червня – 2489,8078)

100 EUR – 2833,9168 (23 червня – 2809,2501)

10 RUR – 3,8685 (23 червня – 3,9077)

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Як повідомляв УНІАН, 23 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,83/24,87 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,1340/28,1540 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3880/0,3890 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8829 гривні/долар, станом на цю годину укладено 456 угод на суму 357,46 мільйона доларів.