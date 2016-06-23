Вкладникам "Фідобанку" почнуть виплати з 24 червня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочне виплати вкладникам неплатоспроможного "Фідобанка" з 24 червня.

Як повідомила прес-служба фонду, виплати почнуться за депозитами, термін дії яких закінчився до 20 травня включно, а також за поточними та картковими рахунками.

Фонд проводитиме виплати через установи банків 6, при цьому банк для отримання коштів визначається залежно від адреси реєстрації вкладника за паспортом, зазначеного в договорі з "Фідобанком".

Зокрема, вкладники з адресами в Автономній Республіці Крим і р. Севастополі, а також у Донецькій, Луганській, Харківській, Чернігівській областях та нерезиденти зможуть отримати відшкодування в "Пумб", вкладники у Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Рівненській, Сумській і Чернівецькій областях – в "Укргазбанку", у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях - у "Кредобанку", в Дніпропетровській і Закарпатській областях – в "ОТП Банку", у Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській і Херсонській областях – в банку "Південний", в р. Києва та Київської області – в "Альфа-Банку".

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Фонд нагадав, що виплати здійснюються в розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими на день введення в "Фідобанк" тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень, і обіцяє повідомити про строки та порядок виплат за депозитами, термін дії яких закінчується після 20 травня, додатково на своєму сайті.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 20 травня ввів тимчасову адміністрацію до "Фідобанку", який належить Олександру Адаричу. До цього банк повідомляв про проблеми з ліквідністю та відтік коштів з рахунків клієнтів, але сподівався вирішити ситуацію та стабілізувати роботу.

"Фідобанк" (раніше - банк "Ажіо", "СЕБ Банк", Київ) працює на ринку України з 1991 року. Понад 99% акцій банку належать Олександру Адарічу.