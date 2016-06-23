Банк "Хрещатик" попросив клієнтів забрати цінності з депозитних комірок протягом місяця

Банк "Хрещатик", який знаходиться в стадії ліквідації, закликав клієнтів забрати свої цінності, які розміщені в індивідуальних сейфах банку, протягом місяця з дня отримання відповідного повідомлення.

Як повідомляється на сайті банку, цінності, які не будуть вилучені власниками в цей період, вважаються фондами, на які не можуть претендувати кредитори банку, у зв'язку з чим вони перейдуть у розпорядження Фонду гарантування вкладів фізосіб для повернення законним власникам.

Також банк повідомив, що розіслав відповідні повідомлення клієнтам рекомендованими листами з повідомленням сьогодні, 23 червня, по зазначеним клієнтами адресами при укладенні договору з банком.

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Що стосується клієнтів, зареєстрованих на тимчасово окупованій території, включно з Автономною Республікою Крим та зоною проведення АТО в Донецькій та Луганській областях, банк вважає, що у зв'язку з неможливістю відправити їм індивідуальні звернення, вони повідомлені інформацією про необхідність вилучити свої цінності, яка доступна на сайті банку.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 6 червня на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик" почав ліквідацію фінансової установи. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 5 квітня.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року і входив у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.