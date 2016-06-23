Британії в разі виходу з ЄС доведеться переглянути торговельні відносини з 85 країнами - СОТ

Для того, щоб зберегти поточні торговельні тарифи при виході з ЄС, Великобританії доведеться домовитися з рештою в ЄС 27 країнами, а ще з 58 країнами, з якими підписані договори про вільну торгівлю, повідомляє Газета.ru з посиланням на прес-секретаря СОТ Кита Рокуэлла.

Він розповів, що владі Британії доведеться заново обговорювати умови торгівлі фактично за всіма пунктами.

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"У першу чергу, Великобританія повинна буде домовитися з 27 членами ЄС, а також з 58 країнами, з якими підписано договори про вільну торгівлю. На них припадає 60% британської торгівлі", - сказав Рокуелл.

За словами представника СОТ, якщо Великобританія захоче підняти якийсь імпортний тариф, будь-який член СОТ може виступити проти. У таких випадках рішення у СОТ приймаються консенсусом.

"Можна припустити, що їм вдасться домовитися про все і з усіма дуже швидко. І не буде особливих проблем. Але таке в рамках СОТ трапляється не надто часто. Тому що будь-хто може сказати: "Ми проти", - зазначив він.

Раніше в СОТ заявили, що вихід Британії з Євросоюзу - це "суверенне рішення, яке приймуть самі британці".