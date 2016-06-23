На Харківщині переселенцям у модульному містечку тариф підвищать втричі

Через зростання тарифів з липня мешканці модульного містечка укладатимуть договори оренди за новою ціною. Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

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Середню вартість проживання у 352 гривні розрахували так, що 50% всіх послуг, буде оплачувати місцевий бюджет, а 50% - жителі містечка.

Крім того, необхідно платити за воду, водовідведення та електроенергію. Плата за світло - основна, тому що в містечку немає газу, і все працює на електриці, ціна за яку піднялася втричі.

"Раніше вартість проживання жодного разу не підвищувалася, але це вимушений крок. Держава надає людям, які прибули з Донецької та Луганської областей, адресну допомогу на оплату комунальних послуг та оренду житла. У модульному містечку багато людей працюють, отримують пенсії, соціальні виплати, пільги. Тому ми прорахували, що нова сума буде для них посильною", - зазначила заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

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При цьому пенсіонери, діти, студенти денної форми навчання, матері, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, отримують адресну допомогу в розмірі 884 грн. Люди з обмеженими можливостями отримують допомогу в розмірі мінімального прожиткового мінімуму, а працездатні - два місяці до влаштування на роботу отримують по 442 грн і 221 грн ще два місяці, якщо не знайшли роботу.