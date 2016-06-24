Референдум в Британії обвалив фунт до 30-річного мінімуму

Британський фунт стерлінгів вранці в п'ятницю, 24 червня, вперше за 30 років опустився нижче позначки 1,35 долара на тлі новин, що референдум щодо виходу Великобританії з Євросоюзу, який пройшов у четвер, за попередніми даними, лідирують прихильники Brexit, повідомляє РБК.

"За даними Bloomberg на 06:13, фунт подешевшав на 9,4% і торгувався за 1,3485 долара. Це найнижчий рівень з 1985 року: такого падіння не було навіть під час світової фінансової кризи", - йдеться в повідомленні.

В ході торгів фунт опустився до 1,347 долара, потім трохи підріс, проте потім динаміка знову змінилася. До 06:54 фунт коштував 1,3375 долара, подешевшавши на 11,4%.

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Курс євро до долара знизився на 3,4%, євро торгувався на позначці $1,0997. Як пише Reuters, євро і фунт знижуються на тлі побоювань інвесторів, "тихою гаванню" для яких агентство називає японську ієну. Курс ієни у п'ятницю вранці на короткий час пробив рівень 100 ієн за 1 долар, досягнувши самого високого рівня відносно долара за 2,5 року.

У Великобританії в четвер пройшов референдум про членство країни в Євросоюзі. Екзитполів на референдумі не було. Опитування, проведене соціологічною компанією YouGov в день голосування, передбачив поразку прихильників виходу країни з ЄС (Brexit). За даними YouGov, за збереження Великобританії у складі ЄС виступили 52% британців, проти - 48%. На тлі цих новин курс фунта зміцнився до максимуму з грудня 2015 року.

Перші офіційні результати референдуму показали перевагу супротивників Brexit з мінімальним відривом. Але в подальшому, після підрахунку результатів трохи менше ніж у 10% виборчих округів Великобританії, противники членства країни в ЄС вийшли вперед. До ранку, коли з'явилися дані про голосування з 50% виборчих округів, стало відомо, що прихильники Brexit випереджають опонентів на 450 тисяч голосів.

За підсумками оприлюднення результатів 302 з 382 округів за вихід з ЄС проголосував 51,6%, проти - 48,4%, свідчать дані на сайті Skynews.