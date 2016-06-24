S&P попередив Британію, що позбавить її вищого рейтингу

Великобританія після референдуму, на якому більшість жителів країни висловилися за вихід із ЄС, швидше за все позбудеться вищого кредитного рейтингу ААА.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву голови підрозділу суверенних рейтингів агентства Standard & Рoor's Морітца Кремера в інтерв'ю газеті The Financial Times.

На його думку, політичні, фінансові та економічні ризики, пов'язані з референдумом у Британії, спричинять зниження рейтингу країни в найближчому майбутньому.

"Ми вважаємо, що кредитний рейтинг ААА не відповідає обставинам", - заявив Кремер.

Сьогодні вранці стало зрозуміло, що на референдумі в Британії, який відбувся вчора, перемогли прихильники виходу з Євросоюзу. На їх рахунку вже 51,8% голосів. Це думка понад 16,8 мільйона учасників референдуму.

Остаточний підрахунок ще не завершено, але цих даних достатньо для підведення підсумків плебісциту. Явка перевищила 72%. За збереження королівства в ЄС проголосували у 121 окрузі, проти - 253.

На тлі попередніх підсумків референдуму британська валюта впала до мінімуму 1985 року. Впали й ціни на нафту: в п'ятницю ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent з поставкою в серпні на Лондонській біржі ICE Futures звалилися на 5,99% до 47,84 долара за барель. Серпневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) впали на 6,31% до 46,95 долара за барель.