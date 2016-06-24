Міжнародні фармкомпанії вперше розповіли, кому і скільки платили в Росії

Розробник і виробник ліків GlaxoSmithKline (GSK) повідомив, що в 2015 р. заплатив російським лікарям і вченим 619 млн руб., з урахуванням негрошових виплат (1 долар - 65 крб.), пишуть "Ведомости".

Близько 22 млн руб. розподілилися між 331 лікарем, приблизно 15 млн руб. дісталося 37 організаціям охорони здоров'я. 581,6 млн руб. – виплати, пов'язані з проведенням досліджень (зарплати, компенсація витрат на діагностику, ведення пацієнтів і ін.).

Читайте такожЛагард відповіла на заяву Путіна про зростання економіки РФ: у МВФ прогноз негативнийРаніше про виплати відзвітували ще кілька фармацевтичних компаній, в тому числі один з лідерів російського ринку Bayer. Загальні виплати Bayer в Росії склали в минулому році 411,7 млн руб., в тому числі на фахівців охорони здоров'я – 235,7 млн руб., організації – 109 млн руб., решта – на дослідження, сказано в повідомленні Bayer.

Merck Sharp & Dohme (MSD), як випливає з її звіту, виплатила лікарям і вченим 647,7 млн руб., з них 41% – для проведення досліджень і розробок, розповідає представник компанії. Інші 40% – виплати фахівцям охорони здоров'я, решта 19% – пожертви і гранти на користь організацій охорони здоров'я. Berlin-Chemie/Menarini повідомила про виплату 49,6 млн руб. 586 лікарям і ще 69 млн руб. – 90 організаціям охорони здоров'я. На сайті Pfizer повідомляється про виплату 16,8 млн руб. 11 російським організаціям.

Представники російських підрозділів Sanofi, Novartis, Pfizer, Janssen (структура J&J), «Р-фарма», Takeda запевнили, що їхні компанії теж опублікують аналогічні дані. Представник Teva говорить, що компанія надасть інформацію в російську Асоціацію міжнародних фармвиробників (AIPM) безпосередньо.

Дані про платежі в Росії фармкомпанії розкривають вперше (по іншим країнам вони звітували і раніше). Це робиться згідно з кодексами AIPM та Європейської федерації фармацевтичної промисловості та асоціацій, пояснює представник GSK.

Лікарям і вченим компанії могли оплачувати проїзд і проживання, а також послуги і консультування. Під виглядом послуг найчастіше фігурує науково-педагогічна діяльність, наприклад, підготовка і читання лекцій, розповідає представник GSK; консультацією вважається в тому числі участь у раді експертів.

В середньому один російський лікар (з тих, хто брав участь у програмах фармкомпаній) отримав за рік від MSD 44 191 руб., від GSK – 66 465 руб., від Berlin-Chemie – 84 641 руб. Деякі, втім, заробили більш значимі суми.

Плани на 2016 р. опитані «Відомостями» компанії не коментують.