Гройсман назвав термін підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Канадою

Україна планує вже у липні підписати Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою, переговори щодо якого стартували 2014 року.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду.

"Плануємо вже наступного місяця підписати Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою", - сказав Гройсман.

Він подякував українській урядовій делегації, яка здійснила візит до Канади, де 20-21 червня пройшов великий діловий українсько-канадський діловий форум.

"Наступного тижня (27-28 червня - УНІАН) відбудеться мій візит до Німеччини, де також пройдуть зустрічі з бізнесом. Думаю, що ми активізуємо наші двосторонні відносини", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Україну з візитом відвідає прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

За розрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Зона вільної торгівлі буде представляти собою зняття торгових обмежень і повне скасування торговельних мит на основні групи товарів протягом пільгового періоду 3-7 років.

Зокрема, відразу після набуття угодою чинності, скасовуються торгові мита на рибу, зернові, вина, соки, хлібобулочні вироби, а також на одяг, металопродукцію, комплектуючі та електротехніку. Протягом 3-7 років скасовуються мита на м'ясо, яйця, овочі, молочну продукцію, а також будівельні матеріали, продукцію машинобудування, включаючи комплектуючі до літаків, автомобілі та трактори.

Крім того, документ дає можливість українським і канадським компаніям брати участь у державних закупівлях обох країн.