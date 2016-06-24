НБУ планує виручити від продажу застав з рефінансування банків-банкрутів 12 мільярдів гривень
11:33, 24 червня 2016Фінанси
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Національний банк України розраховує цього року виручити від реалізації активів, що перебувають у заставі за виданим рефінансуванням банкам, які на даний час є неплатоспроможними, 12 млрд грн.
REUTERS
Про це повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева після церемонії підписання меморандуму про співробітництво у сфері реалізації активів неплатоспроможних банків між Нацбанком, Мінекономрозвитку, Фондом гарантування вкладів фізосіб і Transparency International Україна.
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«Ми сподіваємося, що підписаний меморандум дозволить зробити торги активами ще прозоріше, і ми зможемо тільки цього року реалізувати активи неплатоспроможних банків на 12 млрд грн», - сказала вона.
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