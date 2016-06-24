Банк Англії у зв'язку з Brexit готовий влити до банківської системи 250 мільярдів фунтів
Голова Банку Англії зазначив, що банківський сектор добре підготувався до певної нестабільності на фінансових ринках.
Голова Банку Англії Марк Карні пообіцяв "влити" у банківську систему країни додатково 250 мільярдів фунтів для того, щоб заспокоїти ринки.
Про це йдеться у офіційній заяві регулятора, повідомляє Европейская правда з посиланням на The Guardian.
"Банк Англії перебуває у тісному контакті міністром фінансів Джорджем Осборном і готовий надати 250 мільярдів фунтів англійським банкам для стабілізації у разі необхідності", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожКемерон: Економіка Британії скоротиться в разі виходу з ЄС
Для того, щоб встановити новий формат відносин зі світом, Великій Британії знадобиться деякий час. Можна очікувати певної нестабільності на ринках, проте ми добре підготувалися до цього", – заявив Карні.
Він також наголосив на тому, що не передбачає жодних змін у відновинах Британії з ЄС.
Раніше повідомлялося, що європейські фондові індекси у п’ятницю відкрили торги з падіння на тлі результатів британського референдуму.
Нагадаємо, за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.
Після підрахунку 100% бюлетенів прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон оголосив про намір піти у відставку.