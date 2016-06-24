Банк Англії у зв'язку з Brexit готовий влити до банківської системи 250 мільярдів фунтів

Голова Банку Англії Марк Карні пообіцяв "влити" у банківську систему країни додатково 250 мільярдів фунтів для того, щоб заспокоїти ринки.

Про це йдеться у офіційній заяві регулятора, повідомляє Европейская правда з посиланням на The Guardian.

"Банк Англії перебуває у тісному контакті міністром фінансів Джорджем Осборном і готовий надати 250 мільярдів фунтів англійським банкам для стабілізації у разі необхідності", - йдеться у повідомленні.

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Для того, щоб встановити новий формат відносин зі світом, Великій Британії знадобиться деякий час. Можна очікувати певної нестабільності на ринках, проте ми добре підготувалися до цього", – заявив Карні.

Він також наголосив на тому, що не передбачає жодних змін у відновинах Британії з ЄС.

Раніше повідомлялося, що європейські фондові індекси у п’ятницю відкрили торги з падіння на тлі результатів британського референдуму.

Нагадаємо, за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.

Після підрахунку 100% бюлетенів прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон оголосив про намір піти у відставку.