Українці втратили в неплатоспроможних банках 111 мільярдів - Гонтарева

Національний банк України оцінює втрати клієнтів у банках, які були визнані неплатоспроможними в ході очищення банківської системи, в 111 мільярдів гривень.

Про це повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева після церемонії підписання меморандуму про співробітництво у сфері реалізації активів неплатоспроможних банків між Нацбанком, Мінекономрозвитку, Фондом гарантування вкладів фізосіб і Transparency International Україна.

"За нашими підрахунками, потенційні втрати клієнтів банків, які були виведені з ринку, становлять 111 мільярдів гривень, з них 59 мільярдів гривень – це втрати з не гарантованим вкладів Фондом гарантування, ще 52 мільярди гривень втратили суб'єкти господарювання", - сказала вона.

Голова НБУ нагадала, що в результаті проведеної очищення банківської системи за 2 роки з ринку виведено 80 банків, і на даний час Фонд гарантування вкладів фізосіб займається реалізацією активів цих банків, щоб повернути кошти клієнтам банків.

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Також Гонтарева зазначила, що заборгованість неплатоспроможних банків перед регулятором за кредитами рефінансування становить 53 мільярди гривень, у зв'язку з чим Нацбанк як кредитор також зацікавлений максимально ефективно продати майно цих банків.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Фонд гарантування вкладів фізосіб і Transparency International Україна підписали меморандум про співпрацю з питання побудови в нашій країні прозорої та ефективної системи реалізації активів неплатоспроможних банків і банків, які ліквідуються.

В процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, які передані в управління Фонду гарантування вкладів.

З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 13 фінустанов з урахуванням спільного з Міністерством фінансів рішення про виведення з ринку державного санаційного "Родовід Банку".

Раніше Фонд гарантування вкладів озвучував плани виручити від продажу активів неплатоспроможних банків у поточному році близько 15 мільярдів гривень.