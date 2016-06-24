Гонтарева запевняє, що падіння фунта не зможе вплинути на міжнародні резерви України

Падіння фунта стерлінгів після оголошення результатів референдуму Brexit, в ході якого громадяни Великобританії віддали більшість голосів на користь виходу країни із Європейського Союзу, не завдасть істотного впливу на міжнародні резерви України.

Про це повідомила сьогодні журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

"Фунт ніколи не був основною валютою наших торгових партнерів, тому його дуже мало в резервах. Наші резерви в американських доларах, євро та СПЗ. Дуже мала сума, менш ніж 2% - в інших валютах. Фунта там дуже мало", - сказала Гонтарева, відповідаючи на питання про вплив падіння англійського фунта стерлінгів на міжнародні резерви України.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України, за попередніми даними, станом на 1 червня 2016 року склали 13,536 мільярда доларів США в еквіваленті, що на 2,2%, або на 295 мільйонів доларів, більше показника на 1 травня.

За даними Національного банку України, резерви зростають другий місяць поспіль і їх поточний обсяг перевищив рівень початку 2016 року.

23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія була членом ЄС протягом 43 років.