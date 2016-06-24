Гривня продовжує зміцнюватися на міжбанку

У п'ятницю, 24 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 24,86/24,89 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 27,7060/27,7350 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3800/0,3810 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 24,8699 грн/дол., на цей час укладено 52 угоди на суму 31,74 млн дол.