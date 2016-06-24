Кабмін затвердив бюджетну резолюцію на 2017 рік: курс гривні 27,2 за долар

14:16, 24 червня 2016
Фінанси
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У проект резолюції закладено дефіцит бюджету в 3% ВВП і граничний розмір держборгу 66% ВВП.

Фото УНИАН

Кабінет міністрів України затвердив проект бюджетної резолюції на 2017 рік, що передбачає прогноз дефіциту бюджету на рівні 3% ВВП, граничний розмір держборгу 66% ВВП і курс гривні 27,2 грн за долар. Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду.

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«Пропоную затвердити і направити до парламенту», - прокоментував рішення уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. 

У ході обговорення документа, міністри також внесли до проекту резолюції ресурси для формування цільових фондів - фонду енергоефективності, дорожнього фонду і фонду підтримки малих фермерських господарств, а також фонду регіонального розвитку.

Присутній на засіданні уряду перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів подякував міністрам за роботу над проектом бюджетної резолюції. «Дефіцит бюджету (за проектом резолюції - УНІАН) визначено на рівні 3% ВВП, обсяг державного боргу - не більш як 66% ВВП, надання держгарантій у розмірі не більш як 5% доходів загального фонду бюджету, курс гривні на рівні в середньому за рік 27,2 грн за долар», - сказав Кубів. 

Раніше в уряді зазначили, що надалі в Україні бюджетний процес буде змінено, і Міністерство фінансів, як ключове міністерство формування бюджету, напрацьовуватиме проекти бюджету строком на три роки. 

Довідка УНІАН. Згідно з Бюджетним кодексом України, проект Бюджетної резолюції направляється до парламенту, де він має бути прийнятий як основа формування бюджету на 2017 рік.

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