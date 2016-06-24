Конституційний суд визначить законність валютних кредитів в Україні

Конституційний суд має вирішити, чи потрібні українцям індивідуальні ліцензії НБУ для отримання валютних позик, повідомляє Deutsche Welle.

"Конституційний суд почав розглядати законність видачі українцям банківських валютних кредитів. Питання ліцензій при отриманні валютних кредитів порушила одна із сільрад. Йдеться про Колонщинську сільську раду Макарівського району Київської області, яка попросила офіційно розтлумачити, чи потрібні позичальникам у таких випадках індивідуальні валютні ліцензії Національного банку України (НБУ)", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що декрет "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" справді зобов'язує резидентів України отримати індивідуальну ліцензію для розрахунку одне з одним в іноземній валюті. Однак згідно з постановою НБУ №483, така ліцензія не може бути видана, якщо валюта надана в кредит. Тому фактично громадяни в жодному випадку не можуть розраховуватися між собою іноземною валютою, і Колонщинська сільрада вважає, що банки не мали права видавати такі кредити.

"Виходить, що банк видав кредит для проведення незаконної операції, - йдеться в конституційному поданні сільської ради. - Захищаючись, банки відповідають, що мали право видавати кредити в іноземній валюті, мотивуючі тим, що мали відповідні ліцензії. А що позичальник буде робити з отриманою валютою, то його справа, банка, мовляв, це не стосується. Але це явна брехня, тому що в статті 348 Господарського кодексу говориться, що банк здійснює контроль за виконанням умов кредитного договору".

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Отже, тепер Конституційний суд має визначити, чи потребує отримання валютного кредиту отримання для позичальника і валютної ліцензії.

Для позичальників рішення про необхідність індивідуальної ліцензії при отриманні кредитів означатиме, що кредитний договір стане недійсними. Але це не дасть їм права не повертати борги. "Позичальник буде зобов'язаний повернути кредит з урахуванням погашеноі частини та відсотків. Залишається незрозумілим, за яким курсом розраховуватиметься ця сума до повернення. Крім того, якщо виконання зобов'язання забезпечено іпотекою, суд зможе накласти на неї арешт, який можна буде зняти лише якщо позичальник упродовж 30 днів поверне банку гроші",- прокоментував у розмові з DW старший юрист юрфірми "CMS Cameron McKenna" В'ячеслав Овечкин.

Якщо ж суд визнає, що ліцензії при кредитуванні не були потрібні, отримання позик в майбутньому стане складнішим. "Це стане підставою для НБУ зобов'язати банки ретельніше відстежувати цільове призначення сум позики та подальше переміщення цих грошей. Зрозуміло, що це ляже тягарем і на боржника", - зауважив юрист юридично-консалтингової компанії "Де-юре" Роман Бондарєв.