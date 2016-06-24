Українські банки отримали прибуток вперше за 13 місяців

Банки, які працють в Україні, без урахування неплатоспроможних банків, за підсумками травня 2016 року отримали прибуток на загальну суму 2,1 млрд грн, при цьому позитивний результат за місяць зафіксовано вперше за останні 13 місяців.

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Як повідомляється на сайті НБУ, в тому числі 32 банки в травні отримали збитки на загальну суму 1,3 млрд грн, 74 банки - прибуток на загальну суму 3,4 млрд грн. Головним чинником формування прибутку Нацбанк назвав суттєве скорочення обсягів відрахувань до резервів при одночасному зростанні відсоткових доходів за кредитами, наданими фізичним особам, більш ніж удвічі.

За інформацією НБУ, в цілому за підсумками 5 місяців – січня-травня - результат діяльності працюючих банків залишається від'ємним і становить 9,2 млрд грн, однак цей показник в 2,6 раза менший порівняно із збитком за аналогічний період попереднього року на рівні 23,8 млрд грн.

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У тому числі доходи банків за січень-травень становлять 72,3 млрд грн, що на 14,5% менше за показник відповідного періоду 2015 року, витрати – 81,5 млрд грн, що на 24,7% менше за торішній показник.

Як повідомляв УНІАН, сумарний збиток працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних, на 1 травня 2016 року становив 11,5 млрд грн, що на 16,6% менше за показник на 1 травня попереднього року.

Банківська система України, без урахування неплатоспроможних банків, у 2015 році отримала рекордний збиток на рівні 66,6 млрд грн. У тому числі 71 банк завершив 2015 рік з прибутком, загальна сума якої становить 5,2 млрд грн.

За оцінками НБУ, зростання збитків наприкінці 2015 року зумовлене переходом банків на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з 1 грудня 2015 року, у зв'язку з чим банки провели коригування відсоткових доходів.