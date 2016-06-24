Fitch хоче переглянути рейтинг Британії

Вихід Великобританії з Євросоюзу (Brexit) завдасть помірного негативного впливу на кредитоспроможність Великобританії, і міжнародне рейтингове агентство Fitch незабаром перегляне суверенний рейтинг країни, повідомляє Прайм з посиланням на реліз агентства.

У четвер у Великобританії пройшов референдум щодо членства країни в ЄС. Згідно з офіційними даними, на користь виходу країни з Євросоюзу проголосувало 51,9% британців.

"У середньостроковій та довгостроковій перспективі будь-які рейтингові дії, швидше за все, залежатимуть від величини і тривалості впливу (Brexit - ред.) на ВВП країни, рівня зниження курсу фунта стерлінгів і подальший вплив на інфляцію, ціни на активи, рівень безробіття та кредитні ставки", - йдеться в повідомленні.

На думку агентства, Brexit призведе до млявого зростання британських компаній в середньостроковій перспективі, зниження інвестицій і невизначеності щодо майбутніх торговельних угод британців з іншими країнами.

Серед наслідків Brexit агентство також виділяє негативний вплив на банківський сектор Великобританії, оскільки її бізнес може переміститися до ЄС, можливу невдачу в укладанні низки майбутніх торговельних угод, а також вищі витрати на імпорт та тиск на експорт країни.

Зараз довгостроковий суверенний рейтинг Великобританії знаходиться на рівні "AA+".