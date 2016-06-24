Мінекономрозвитку: Вихід Британії з ЄС може негативно позначитися на економіці України

Вихід Великої Британії з Європейського Союзу за результатами проведеного референдуму істотно не вплине на фінансовий стан України, але потребуватиме урахування негативного впливу на економіку країни в державній політиці, зокрема - в частині диверсифікації торгових партнерів.

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Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на брифінгу в Києві.

“Формування розривів в європейській зоні має, скоріше, соціально-політичний характер, аніж характер економічної стабільності. Але цей факт може вплинути на зростання економіки в європейській зоні, і це потрібно враховувати в бюджетній політиці, зовнішній торгівлі", - сказав він.

У свою чергу, заступник міністра Юлія Ковалів зазначила, що істотно на фінансовий стан України вихід Британії з ЄС не вплине.

"Ми не очікуємо фінансової дестабілізації", - підкреслила вона.

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При цьому заступник міністра - торговий представник України Наталія Микольська зазначила, що уряд очікує рішення Єврокомісії про конкретний механізм виходу Великої Британії з ЄС, після чого працюватиме в напрямку усунення негативних наслідків для економіки країни.

“Ми очікуємо формальну позицію Європейської комісії, як вони бачать цей процес, для того, щоб ми допомогли українському бізнесу і нашій економіці збалансувати якимсь чином негативні наслідки, які він (вихід Великої Британії з ЄС - УНІАН) матиме для нас. Об'єктивно розуміючи, що Євросоюз у нас основний торговий партнер, будь-яке падіння економіки там апріорі може мати негативний вплив на нашу економіку. Досить значна залежність від будь-якого торгового партнера завжди несе ризики для економіки. Завдання уряду - збільшувати присутність на діючих ринках і забезпечувати вихід на нові ринки", - підкреслила торгпред.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Національного банку Валерії Гонтаревої, падіння фунта стерлінгів після оголошення результатів референдуму Brexit, у ході якого громадяни Британії віддали більшість голосів за вихід країни із Європейського Союзу, не вплине істотно на міжнародні резерви України.

23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Велика Британія була членом ЄС протягом 43 років.