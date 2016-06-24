Зубко оцінив вартість відновлення Донбасу в $15 мільярдів

Вартість відновлення постраждалої від війни інфраструктури, житлових будинків і компаній Донбасу сягатиме 15 млрд дол., повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на віце-прем'єр-міністра – очільника Мінрегіону Геннадія Зубка.

«На жаль, схід Донбасу безпосередньо постраждав від війни. Приблизна вартість відновлення інфраструктури, компаній і житлових будинків становитиме до 15 млрд дол.», -. цитує прес-служба Зубка.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко у січні 2016 року заявив, що Україна отримала від міжнародних партнерів гарантії щодо донорської допомоги на відбудову Донбасу.

Кабінет міністрів України наприкінці березня 2016 року схвалив проект розпорядження, яким передбачається створення міжнародного донорського фонду для відновлення і розвитку східних регіонів України.

9 червня 2016 року Порошенко підписав прийнятий парламентом закон про внесення змін до Бюджетного кодексу, що дозволяє виділити понад 3 млрд грн для фінансування програм відновлення Донецької і Луганської областей.