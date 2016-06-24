МВФ закликає Британію та ЄС "м'яко" перейти до нових економічних відносин

Міжнародний валютний фонд закликає керівництво Великої Британії і Європейського Союзу продумати найбільш безболісний і м'який шлях трансформації економічних відносин у зв'язку з рішенням громадян Великої Британії вийти з ЄС. Про це йдеться в заяві директора-розпорядника Фонду Крістін Лагард.

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«Ми взяли до уваги рішення громадян Сполученого Королівства. Ми закликаємо владу Великої Британії і Європи працювати разом для того, щоб забезпечити м'яку трансформацію економічних відносин між Великою Британією і ЄС, - йдеться в заяві Лагард. - Ми підтримуємо прагнення Банку Англії і Центробанку ЄС підтримати ліквідність банківської системи в період фінансової волатильності. Ми продовжимо спостерігати за розвитком ситуації і готові підтримати наших членів, якщо знадобиться».

Як повідомляв УНІАН, 23 червня в Сполученому Королівстві пройшов референдум, головним питанням якого стало: чи підтримують громадяни вихід країни з Євросоюзу. За результатами проведеного підрахунку голосів, близько 52% з тих, хто взяв участь у голосуванні, підтримали вихід Великої Британії з ЄС. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон заявив, що найближчим часом подасть у відставку, оскільки країні в новому економічному майбутньому знадобиться нове керівництво.