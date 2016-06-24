Oxford Economics оцінила втрати економіки Британії від виходу з ЄС

Вихід Великобританії з Євросоюзу (Brexit) матиме негативний вплив на її економіку - ВВП країни через два роки буде приблизно на 1,5% нижче, ніж за ситуації, якби Британія залишилася в ЄС, вважають експерти аналітичної компанії Oxford Economics.

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Глибина і масштаб економічних наслідків Brexit будуть також залежати від реакції інших країн-членів ЄС, вважають експерти. Є ризик, що ЄС може затягнути укладення нових торговельних угод.

"Але така реакція майже напевно буде шкідливою для громадян країн ЄС, не в останню чергу тепер, коли Великобританія стає для ЄС найбільшим експортним ринком. Будемо сподіватися, що "холодна голова" візьме вгору", - наголошується в звіті, повідомляє Прайм.

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Різке падіння фунта, яке спостерігалося відразу після оголошення результатів референдуму, не буде мати тривалого характеру, вважають у Oxford Economics. "Національна валюта перейде до відновлення після розпродажів", - підкреслили аналітики.

"В міру того, як фунт буде залишатися слабким, ціни на імпортну продукцію будуть вищими. Це може призвести до зростання інфляції через рік або близько того", - наголошується в повідомленні.

Експерти також не виключили, що регулятор в серпні може прийняти рішення про скорочення процентної ставки.