Закон про скасування оподаткування пенсій набуде чинності з 1 липня

Закон про підвищення рівня оподатковуваних пенсій до 10 740 грн з 4 350 грн і збільшення ставки оподаткування до 18% з 15% від суми перевищення набуде чинності з 1 липня цього року.

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Відповідно до закону, який сьогодні було опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр», він набуває чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2014 року в Україні обкладаються податком на доходи громадян пенсії, які втричі перевищують мінімальну зарплату. Станом на 1 січня 2016 року ця сума становила 4134 грн, а з 1 травня - 4350 грн. Якщо пенсія людини перевищує дану суму, вона зобов'язана сплатити податок 15% від різниці між розміром пенсії і трьома мінімальними зарплатами. Також діє обмеження для працюючих пенсіонерів, які отримують 85% від пенсії, якщо вона перевищує 1611 грн.

2 червня Верховна Рада прийняла закон про підвищення рівня оподатковуваних пенсій до 10 740 грн з 4 350 грн і встановила ставку оподаткування у 18% від суми перевищення, при цьому залишивши обмеження виплат працюючим пенсіонерам. 10 червня президент України Петро Порошенко підписав закон.