Наслідки Brexit: світові банки думають про перенесення робочих місць із Лондона

Американський банк Morgan Stanley заперечує повідомлення про те, що готовий почати процес переведення 2 тисяч працівників свого інвестиційного підрозділу з Лондона в Дублін або Франкфурт.

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Раніше про такі плани банку повідомили джерела Бі-бі-сі. За їх даними, з Великобританії будуть переведені топ-менеджмент банку, а також співробітники, що відповідають за інвестиції та еврокліринг.

В американському банківському холдингу Morgan Stanley на це заявили, що не планують перевозити працівників із Лондона.

Багато банків у своїх ранкових коментарях заявили, що не очікували, що перемогу на референдумі у Великобританії отримають прихильники виходу країни з Євросоюзу.

Банки тепер очікують спаду в британській економіці, а також зростання політичних ризиків у Великобританії і Європі.

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Інший американський банк JPMorgan, за даними Франс прес, попередив, що в Британії можуть істотно скоротитися робочі місця у фінансовому секторі.

У розпорядженні агентства опинилася службова записка, згідно з якою після референдуму банку доведеться змінити структуру європейського підрозділу і перенести деякі робочі місця.

Усього в банку, за даними агентства, працюють 16 тисяч осіб. Банк може перемістити в інші країни близько 4 тисяч робочих місць.

Про перенесення частини операцій з Великобританії також заявили в HSBC, Deutsche Bank, додає агентство.

У лондонському Сіті розташований найбільший фінансовий центр Європи, де працюють сотні тисяч людей. Частина з них, таким чином, може позбутися роботи або буде змушена переїхати.