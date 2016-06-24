Кабмін хоче створити інвестиційний офіс протягом 2-3 місяців

Кабінет міністрів України планує створити Офіс із залучення інвестицій, який супроводжуватиме діяльність іноземних інвесторів в країні, упродовж 2-3 місяців. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів на брифінгу в Києві.

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"Ми маємо намір упродовж найближчих 2-3 місяців створити спеціальний Офіс із залучення інвестицій, що супроводжуватиме інвесторів, які розглядають можливість інвестування в Україну", - сказала вона.

За словами Ковалів, одним із ключових пріоритетів у роботі уряду є забезпечення інвестиційної привабливості України, яка може стати драйвером економічного зростання.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що уряд максимально сприятиме приходу інвестицій в Україну і має намір всіляко підтримувати інвесторів у національну економіку.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 квітня 2016 року становив 42,820 млрд дол., що на 297 млн дол., або на 0,7% вище за показник на початок поточного року на рівні 42,523 млрд дол.

Інвестиції в першому кварталі надходили зі 125 країн світу. Основними інвесторами України, на яких припадає 82,9% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, Британські Віргінські Острови, Франція, Швейцарія та Італія.