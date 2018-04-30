Брексит: погляд з Wall Street

Англійці проголосували за вихід з Євросоюзу. 51,9% голосів “за” при явці майже у 70%. Правильніше буде сказати - “англійці”, а ще правильніше – Англія та Уельс, бо Шотландія та Північна Ірландія висловились “проти”.

Але факт є фактом. Великобританія зробила свій вибір. І за цим вибором слідкував увесь світ, бо Об’єднане Королівство – один з основних гравців на політичний та економічній світовий арені.

І саме економіка зреагувала навіть швидше, аніж світові політичні лідери – фунт за ніч, ще до оголошення результатів плебесциту, впав до рекордної відмітки $1,35, щоправда, на момент відкриття Нью-Йоркської біржі фунт стабілізувався на позначці $1.37.

У фінансовому центрі світу, на Wall Street у Нью-Йорку, затамувавши подих, слідкували за перебігом голосування. О 4:00 ранку за місцевим часом половина біржевих брокерів вже розпочали свою роботу, а на момент відкриття біржі о 7:30 – майже усі були на своїх місцях.

Яким же був ранок для Британії на Wall Street? Нам вдалось поспілкуватись з кількома фінансистами, один із них погодився відповісти на питання УНІАН розлого – і його відповіді цілком відображають думки манхеттенської фінансової спільноти.

Із самого ранку автору цього матеріалу вдалось зловити дорогою на роботу Гаурава Харіані – колишнього віце-президенту банку J.P.Morgan з корпоративного та інвестиційного банкінгу (CIB Strategy) – однієї з найбільших світових банківських груп.

Довідка УНІАН:

Гаурав Харіані (Gaurav Hariani) - 41 рік, успішний американський бізнес-менеджер,

Впродовж 5 років (з 2009 по 2015) очолював один з чотирьох головних сегментів банківської групи J.P.Morgan - Корпоративний та інвестиційний банк (CIB Strategy)

Нині обіймає посаду віце-президента компанії iSENTIUM, яка займається бізнес-аналітикою для гравців на Нью-Йоркській Фондовій Біржі.

J.P.Morgan Chase & Co - банківська група, що була заснована о 2000 році шляхом злиття кількох найбільших банків світу; кращий інвестиційний банк 2015 року, а також – 6-та найбільша публічна компанія планети за версією журналу “Global Finance”. Штаб-квартира – у Нью-Йорку.

УНІАН: Гаурав, що відбувається зараз на Wall Street?

Гаурав Харіані: Паніка, Андрію. Подивись, що відбувається на біржі – англійський фунт - одна з резервних світових валют впала до рекордної за 30 років відмітки. Коли одна з основних резервних валют у світі падає на 4-5% за одну ніч… Це дуже боляче вдарить по багатьох банках, у першу чергу по британських, звісно, але американські банки також постраждають, такі, як J.P.Morgan – тому що багато біржевих операцій проводяться у Лондоні, багато світового бізнесу базується у Великій Британії. Ти бачив, J.P.Morgan тільки за сьогодні втратив майже 7.9%. City Bank – 10%. Ці банки постраждають, бо багато операцій залежить від здатності Лондона вести бізнес з іншою частиною ЄС, що зараз – під питанням. Тому багато з банків вже розпочали свій рух у інших містах Європи.

Позиція Лондона, як фінансового центру Європи зараз дуже болісна, бо ж ти бачиш, скільки там великих банків і які в них запаси.

УНІАН: Чим конкретно це небезпечно?

Г.Х.: Через певну невизначеність, інвестори вимагатимуть більш високу премію по своїх облігаціях на валюту. Ми ж не знаємо, що буде далі, який прийде новий уряд, і як буде виглядати ЄС без Великої Британії. Але, я думаю, що люди вимагатимуть більш високу винагороду за валютні ризики і більшу премію за ризик для їх інвестицій.

Це буде досить витратно для британських компаній. Позики для Уряду Британії будуть йти у короткостроковій перспективі [ніхто не захоче ризикувати].

Британський імпорт може стати дуже дорогим. Це може бути добре для США, бо у Великій Британії не так багато виробництв, здебільшого вони розташовані у Китаї та Індії. Однак, усі політичні ризики пішли також вгору.

УНІАН: А великий бізнес?

Г.Х.: Великий бізнес, звісно, постраждає, бо вони не зможуть адекватно планувати свою діяльність. Навіть якщо вся процедура виходу Британії ї Євросоюзу займе два-три роки, великий бізнес не зможе будувати певних планів, бо ми не знаємо, які у підсумку економічні та торгові угоди будуть у Великої Британії з рештою країн Євросоюзу.

УНІАН: На твою думку, це короткочасна паніка?

Г.Х.: Звісно, короткочасна. Фінансові ринки не збираються надто довго реагувати. Я думаю, що протягом наступного тижня, або наступних двох, все стабілізується. але невизначеність все ж буде переважати, і ти побачиш високий рівень вразливості [фінансового сектору], у порівнянні з тим, що раніше.

Підсумовуючи вищесказане, варто відмітити, що для виходу з Євросоюзу, крім референдуму, потрібна ухвала британського та європейського парламентів.

Існує певна процедура, котра передбачає запуск процедури виходу з ЄС після того, як Парламент Великої Британії ухвалить рішення, та подасть запит у ЄС – про це сказано у статті 50 Лісабонського договору - саме ця стаття регламентує процес виходу зі складу Євросоюзу.

А у Парламенті Великої Британії – не усе так однозначно, як на референдумі. За підрахунками BBC, з 650 депутатів Нижньої Палати 454 депутати виступають проти виходу є ЄС.

Зрештою, жвава реакція на Wall Street на подію у Великій Британії не є чимось неординарним – фінансовий ринок коливається щодня, тому стрімке падіння акцій британських компанії, а також падіння курсу фунта – явище цілком перебачуване.

Вже до обіду шок і ажіотаж на Нью-Йоркській біржі пішов на спад. Перший обвал відбувся, і фінансисти знову зайняли вичікувальну позицію. Безперечно, неприємні для економіки коливання ще будуть. Але безперечно і те, що на нову економічну модель стосунків Великої Британії з Євросоюзом, скоро очікувати не варто.

Наслідки, які може мати вихід Великої Британії з Євросоюзу, у більшості своїй ще невідомі. На Wall Street говорять, що по-перше, референдум – це ще не оформлене рішення, і по-друге: для того, аби робити бодай які прогнози, потрібно як мінімум, подивитись на роботу нового Уряду. І вже тільки потім фінансовий світ буде вирішувати, в якому напрямку йому рухатись.

А поки що це був "легкий переляк".

P.S. Користуючись нагодою, редакція УНІАН передає свої найщиріші вітання українським експертам, які протягом п’ятниці вже спрогнозували економічне майбутнє Британії і Європейського Союзу після оголошення результатів референдуму. Брокери з Манхеттену теж вражені швидкістю безапеляційних прогнозів з України.

Андрій Васильєв