Найбагатші в світі люди втратили понад $127 мільярдів через Brexit

06:03, 26 червня 2016
Фінанси
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Через несподіваний результат референдуму у Великобританії 400 найбагатших у світі людей втратили 127,4 млрд доларів.

REUTERS

Як повідомляє Bloomberg, глобальні ринки акцій похитнулися на тлі результатів волевиявлення британців, передає РБК-Україна.

Мільярдери втратили через Brexit 3,2% свого сукупного статку в 3,9 трильйона доларів.

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Більше за всіх втратив європейський бізнесмен Амансіо Ортега - більше 6 млрд доларів.

Більш ніж мільярд доларів через Brexit втратили Білл Гейтс, Джефф Безос і найбагатша людина Великобританії Джеральд Кавендіш Гросвенор.

Як повідомляв УНІАН, на референдумі 23 червня майже 52% британців висловилися за вихід з Євросоюзу. Зараз петицію за повторний референдум про Brexit підписали вже 2 млн осіб.

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