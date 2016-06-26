Найбагатші в світі люди втратили понад $127 мільярдів через Brexit
06:03, 26 червня 2016Фінанси
1296
Через несподіваний результат референдуму у Великобританії 400 найбагатших у світі людей втратили 127,4 млрд доларів.
REUTERS
Як повідомляє Bloomberg, глобальні ринки акцій похитнулися на тлі результатів волевиявлення британців, передає РБК-Україна.
Мільярдери втратили через Brexit 3,2% свого сукупного статку в 3,9 трильйона доларів.
Читайте такожСорос: Напруга в ЄС досягла переломного моменту
Більше за всіх втратив європейський бізнесмен Амансіо Ортега - більше 6 млрд доларів.
Більш ніж мільярд доларів через Brexit втратили Білл Гейтс, Джефф Безос і найбагатша людина Великобританії Джеральд Кавендіш Гросвенор.
Як повідомляв УНІАН, на референдумі 23 червня майже 52% британців висловилися за вихід з Євросоюзу. Зараз петицію за повторний референдум про Brexit підписали вже 2 млн осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter