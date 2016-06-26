Moody's на фоні Brexit знизило прогноз кредитного рейтингу Британії до "негативного"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прийняло рішення про зниження прогнозу кредитного рейтингу Великобританії після референдуму про вихід країни з ЄС.

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Прогноз був знижений за рейтингом довгострокового емітента та боргового рейтингу зі «стабільного» до «негативного», передає «Газета.Ru»

Обидва рейтинги підтверджені на рівні «Аа1».

Раніше у Moody's заявили, що вихід Британії з ЄС загрожує серйозними ризиками.