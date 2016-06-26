Втрати Великобританії від виходу з ЄС оцінили у 300 мільярдів євро
Brexit може призвести до обмеження експорту, зменшення інвестицій і зниження інноваційної привабливості країни для європейських економічних партнерів.
Втрати Великої Британії через вихід із ЄС можуть перевищити 300 млрд євро до 2030 року.
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Таку думку висловив керівник економічного відділу Німецького фонду Бертельсмана Андреас Есслер, передає Deutsche Welle.
За його словами, Brexit може призвести до обмеження експорту, зменшення інвестицій і зниження інноваційної привабливості країни для європейських економічних партнерів.
Також експерти вважають, що в разі повної торговельної ізоляції Сполученого Королівства, німецький бізнес, у свою чергу, втратить 55 млрд євро.
Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.
Велика Британія була членом ЄС впродовж 43 років.