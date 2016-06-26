Втрати Великобританії від виходу з ЄС оцінили у 300 мільярдів євро

Втрати Великої Британії через вихід із ЄС можуть перевищити 300 млрд євро до 2030 року.

Читайте такожНайбагатші в світі люди втратили понад $127 мільярдів через Brexit

Таку думку висловив керівник економічного відділу Німецького фонду Бертельсмана Андреас Есслер, передає Deutsche Welle.

За його словами, Brexit може призвести до обмеження експорту, зменшення інвестицій і зниження інноваційної привабливості країни для європейських економічних партнерів.

Також експерти вважають, що в разі повної торговельної ізоляції Сполученого Королівства, німецький бізнес, у свою чергу, втратить 55 млрд євро.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Велика Британія була членом ЄС впродовж 43 років.