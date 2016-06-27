Наслідки референдуму в Британії: фунт впав ще на 2%

Курс британського фунта стерлінгів до долара вранці у понеділок, 27 червня, знизився на 2% - до позначки 1,3395 долара за 1 фунт стерлінгів - на тлі результатів референдуму, на якому британці прийняли рішення про вихід країни із Європейського союзу, повідомляє РБК з посиланням на Financial Times.

"На закритті торгів у п'ятницю, 24 червня, фунт торгувався на позначці 1,368 долара. У той день на тлі результатів референдуму курс фунта до долара знизився на 8,1% - це найсильніше падіння фунта за день", - йдеться в повідомленні.

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Видання зазначає, що фунт слабшає, доки інвестори "продовжують перетравлювати негативні наслідки рішення Великобританії вийти з ЄС і шукають надійні активи, на кшталт державних облігацій і золота.

"Вранці в понеділок євро також слабшав до долара на 0,8%, до 1,1021 долара за 1 євро, а ієна зросла на 0,5% — до 101,59 ієн за 1 долар. Інвестори спостерігають за реакцією Банку Японії, який може втрутитися, щоб стримати зростання валюти до найвищого рівня протягом останніх двох років", - підкреслюють в статті.

24 червня, після того, як стало відомо, що жителі Великобританії проголосували за вихід країни з ЄС, курс фунта опустився до 1,35 долара. Востаннє так низько британська валюта торгувалася 1985 року.