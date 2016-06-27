Китай ослабив курс юаня до мінімуму з грудня 2010 року

Народний банк Китаю знизив курс национальнеой валюти КНР юаня до американської валюти на 559 базисних пунктів до 6,6375 за долар, повідомляє Росбалт.

"Це новий мінімальний показник з грудня 2010 року", - йдеться в повідомленні.

"Коливання на фінансових ринках, викликані рішенням про вихід Великобританії з ЄС, позначаються і на юань", - зазначив експерт столичного Університету Цінхуа Лі Даокуй.

Тим часом основні європейські валюти в ході торгів у понеділок вранці залишаються під тиском після рішення Великобританії за підсумками референдуму.

Так, станом на 7:29 курс фунта стерлінгів до долара США знизився до 1,3391 долара з 1,3676 за фунт на попередніх торгах. Курс євро до долара опускався до 1,1020 з 1,1116 долара за євро.

23 червня 2016 року в Британії відбувся плебісцит, за підсумками якого перемогли євроскептики. Після підрахунку результатів голосування у всіх 382 округах прихильники виходу країни з Євросоюзу (Brexit) отримали 51,9% голосів. Підсумки референдуму були несподіваними і спровокували паніку на світових ринках.