Наслідки Brexit: Італія готова влити в банки 40 мільярдів євро

14:35, 27 червня 2016
Фінанси
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Італійський уряд розробляє заходи стабілізації банківського сектора після несподіваного результату референдуму в Британії.

REUTERS

Влада Італії розробляють заходи стабілізації банківського сектора після несподіваного результату британського референдуму про членство в Євросоюзі, повідомляє Росбалт.

"За даними джерел газети Il Fatto Quotidiano, уряд може влити в проблемні банки до 40 мільярдів євро в обмін на їхні акції. Для цього Рим може бути змушений розмістити додаткові транші боргових зобов'язань", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що італійський кабінет міністрів на чолі з прем'єром Маттео Ренці вже обговорює можливі заходи з Єврокомісією.

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"Corriere della Sera і La Repubblica додають, що Італія має намір скористатися положеннями законодавства ЄС про держпідтримку окремих галузей у випадку надзвичайних обставин, щоб вирішити довгострокові проблеми банківської галузі", - підкреслює видання.

23 червня 2016 року у Британії пройшов референдум, за підсумками якого перемогли євроскептики. Після підрахунку результатів голосування у всіх 382 округах прихильники виходу країни з Євросоюзу (Brexit) отримали 51,9% голосів.

Підсумки референдуму були несподіваними і спровокували паніку на світових ринках. Втім, референдум носить рекомендаційний характер. Це означає, що теоретично результати волевиявлення можуть бути винесені на розгляд парламенту.

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